أخذ سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها؟ الشيخ السليمان يُوضح الحكم في ذلك

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم حصول الابن على سيارة من الأب ورد أكثر من ثمنها له.
وأوضح أنه لا حرج في اقتراض المسلم أو شراء شيء ما ودفع ثمن أكبر مما ينص عليه العقد، مؤكدًا أن ذلك يكون من باب الإحسان، وهو الأمر الذي أبلغ به النبي محمد ﷺ.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تكون هذه الزيادة نتيجة رفع المُقرض لقيمة القرض حال تأخر المقترض في السداد.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( أخذ من أبيه سيارة ورد له أكثر من ثمنها ) pic.twitter.com/KtXM9MLB4I
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 25, 2020
وفق “أخبار 24”.