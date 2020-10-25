نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أخذ سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها؟ الشيخ السليمان يُوضح الحكم في ذلك
25/10/2020   8:12 م

أخذ سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها؟ الشيخ السليمان يُوضح الحكم في ذلك

+ = -
1444

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، حكم حصول الابن على سيارة من الأب ورد أكثر من ثمنها له.

وأوضح أنه لا حرج في اقتراض المسلم أو شراء شيء ما ودفع ثمن أكبر مما ينص عليه العقد، مؤكدًا أن ذلك يكون من باب الإحسان، وهو الأمر الذي أبلغ به النبي محمد ﷺ.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تكون هذه الزيادة نتيجة رفع المُقرض لقيمة القرض حال تأخر المقترض في السداد.

وفق “أخبار 24”.

أخذ سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها؟ الشيخ السليمان يُوضح الحكم في ذلك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.