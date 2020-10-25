أعلنت شركة هيونداي موتور، اليوم (الأحد)، عن مميزات وتفاصيل الجيل السابع من سيارتها الشهيرة إلنترا 2021 “الجديدة كلياً”، والتي تتميز بأنها أطول وأعرض من سابقتها .
وتتضمّن السيارة الجديدة عدة تقنيات وخصائص متقدمة، حيث تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترا، وبقوة 126 حصاناً و155 نيوتن متر من عزم الدوران وصندوق سرعة أتوماتيكي من 6 سرعات وجر أمامي للعجلات.
كما يبلغ طول السيارة 4.6 متر وبعرض 1.8 متر، وبلغ طول قاعدة العجلات 1.4 متر وترتفع السيارة عن الأرض بـ 2.7 متر وسعة تخزين خلفية 474 لتراً، حيث تتميز الفئة “سمارت” بوجود شاشة 4.2 بوصة بلوحة العدادات ونظام صوتي بـ 6 مكبرات للصوت وغيرها من المواصفات القياسية.
وفق “أخبار 24”.