من التقديم وحتى السفر.. هذا كل ما يجب معرفته عن “مسار التميز للابتعاث”

استعرض المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أبرز الأسئلة الخاصة بـ “مسار التميز للابتعاث“، والذي كشف عنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في وقت سابق أمس (الأحد).
وأوضح أن شروط التقديم موجودة على منصة سفير للتقديم، كما أكد أنه لا يمكن التعديل على الطلب أو التخصص المقدم عليه بعد إرسال الطلب، مشيرًا إلى أنه يمكن إلكترونيًا تحديث البيانات الخاصة بالجواز أو الأحوال أو المرافقين بعد فتح الخدمات من خلال التقدم بطلب استفسار، ومن ثم يتولى الموظف المختص تحديثه.
وذكر أنه حال مواجهة مشكلة في التسجيل بسبب جواز السفر، يمكن التواصل مع الدعم الفني من خلال مسح الباركود الموجود في بيان المتحدث أو مراجعة وكالة الوزارة للابتعاث، مؤكدًا أن التقديم الإلكتروني متاح طوال السنة إلى حين امتلاء المقاعد عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه لا يوجد سن مشروطة للتقديم، كما لا يشترط أن يكون التخصص المراد دراسته امتداد لتخصص المؤهل السابق، مشيرًا إلى أنه يجوز التقديم والابتعاث على البرنامج بصرف النظر عن المعدل التراكمي أو النسبة الموزونة للمؤهل السابق للمتقدم.
وأبان متحدث التعليم الجامعي، أنه يجوز الابتعاث على درجة تم الحصول عليها سابقًا إذا كان ذلك لدراسة تخصص مغاير للتخصص الذي سبق دراسته، كما أكد أنه يجوز للمبتعث في مرحلة البكالوريوس والماجستير دراسة تخصص إضافي أساسي أو فرعي، سواء كانت الدراسة في مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر، على ألا يتجاوز مدة تمديد الدراسة عن ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادلها.
وذكر أنه يمكن الحصول على الضمان المالي الموجود في الخدمات الإلكترونية، وهو ضمان لأغراض القبول، ويمكن التقديم على ضمان مالي مفصل بعد إصدار قرار الابتعاث، مؤكدًا أن بعد ذلك يقوم الطالب برفع مباشرة البعثة على منصة سفير واتباع التعليمات.
وفق “أخبار 24”.