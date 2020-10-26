بالفيديو.. الحطاب الكفيف يرد على بيان “الموارد البشرية”: لا أُنكر امتلاكي لعمل ولم أطلب ذلك

أكد الحطاب الكفيف محمد العسيري، أنه لم يطلب عملًا من أي جهة، مشيرًا إلى أنه يملك عملًا يدويًا يتربح منه.
وأوضح خلال حديثه لـ”نشرة التاسعة” على قناة “MBC“، أنه لم يُسأل خلال المقطع الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما إذا كان على رأس عمل من عدمه، كما أنه لم ينكر ذلك.
جاء ذلك ردًا على البيان التوضيحي لوزارة “الموارد البشرية” بشأن حالة العسيري، والذي أكدت خلاله أنه موظف على رأس عمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أشارت إلى أن ابنه أحد المستفيدين من الخدمات المساندة للوزارة.
قصة الشاب الكفيف الذي شغل الرأي العام السعودي بعد امتهانه الحطابة.. التفاصيل مع عوض الفياض#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/2q0YJkUsvT
— MBC أخبار (@MBC24News) October 25, 2020
وفق “أخبار 24”.