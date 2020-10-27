وزير الصحة يحذر من تزايد الحالات والرجوع لمرحلة الخطر

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، إنه تم مؤخرًا رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب ذلك.
ودعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكيلا تزداد الحالات ويحدث الرجوع لمرحلة الخطر، لافتاً إلى أن المسؤولية تبدأ من كل فرد بالمجتمع.
هام جدًا..
رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا.https://t.co/H25dkphoyQ
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 26, 2020
وفق “أخبار 24”.