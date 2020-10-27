نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الصحة يحذر من تزايد الحالات والرجوع لمرحلة الخطر
27/10/2020   6:55 ص

وزير الصحة يحذر من تزايد الحالات والرجوع لمرحلة الخطر

+ = -
456

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، إنه تم مؤخرًا رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب ذلك.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكيلا تزداد الحالات ويحدث الرجوع لمرحلة الخطر، لافتاً إلى أن المسؤولية تبدأ من كل فرد بالمجتمع.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يحذر من تزايد الحالات والرجوع لمرحلة الخطر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118649.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.