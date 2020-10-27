“حمدالله” و”مارتينيز” يقودان النصر ضد الأهلي في كأس الملك

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، على تشكيلة فريقه لمباراة الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالتالي: “براد جونز – أسامة الخلف – عبدالله مادو – مايكون – جين سو – عبدالمجيد الصليهم – عبدالله الخيبري – بيتروس – خالد الغنام – مارتينيز – عبدالرزاق حمدالله”.
ويوجد على دكة البدلاء كل من: “وليد عبدالله – العمري – على الحسن – مختار علي – أيمن يحيى – عبدالفتاح عسيري – العلاوي – رائد الغامدي”.
📄|| تعرّف على تشكيلة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_الاهلي مساء اليوم
ضمن نصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛#معاك_يانصر pic.twitter.com/sSlrfdnQY5
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 27, 2020
وفق “أخبار 24”.