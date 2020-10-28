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أخبار المناطق > بالفيديو.. القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه في تنومة
28/10/2020   9:04 م

بالفيديو.. القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه في تنومة

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كشفت وزارة الداخلية عن قيام 3 أشخاص من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار، التي تسببت بحريق جبل غُلامه في محافظة تنومة، نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأن القبض على المتهمين جاء بعد البحث والتحري عن أسباب نشوب الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت 4.7 مليون متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق النباتات البرية.

وأضاف أن المتهمين عددهم 3 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين. وفق “أخبار 24”.

كما حذر مخالفي نظام أمن الحدود بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

بالفيديو.. القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه في تنومة

أخبار المناطق
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