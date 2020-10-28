“التحالف”: اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف). وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.