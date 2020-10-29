بسبب غرامات تتجاوز 600 مليون ريال.. 100 مؤسسة تعتزم مقاضاة “الحج والعمرة”

قالت مصادر إن نحو 100 من ملاك مؤسسات وشركات الحج والعمرة يعتزمون مقاضاة وزارة الحج والعمرة؛ بسبب غرامات فرضتها الوزارة عليهم تتجاوز 600 مليون ريال، نظير تأخرهم في إبلاغ الجهات المختصة عن تعثر عودة معتمرين إلى بلدانهم.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الملاك عقدوا اجتماعاً مع أحد المحامين في مكة المكرمة استعداداً لرفع الدعاوى القضائية، بعدما خاطبوا وزارة الحج والعمرة لإعادة النظر في مبلغ الغرامات دون التوصل لأي نتيجة.
وأشارت إلى أن إقدام ملاك الشركات والمؤسسات على رفع الدعوى جاء بسبب أن قيمة الغرامات تهدد بخروجهم من السوق وحرمان العديد من المواطنين من وظائفهم في تلك المؤسسات والشركات، خاصة بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعليق العمرة لمدة طويلة واقتصار الحج على عدد محدود جدًا من المواطنين والمقيمين.