علق المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، على الأزمة الأخيرة مع نادي الاتحاد، بسبب مفاوضاته مع الثنائي فهد المولد وفواز القرني.
ووجه عبدالرحمن الخلافي في فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء تواجده في افتتاح متجر نادي النصر بجدة، رسالة خاصة لجماهير الاتحاد.
وعن أزمته الأخيرة مع الاتحاد، قال “الحلافي”: “جمهور الاتحاد له عشق خاص في قلبي، ونادي الاتحاد اللي يقول إنه ليس نادي عريق أو عملاق، لا يفهم في شيء في كرة القدم”.
وأوضح المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر: “نادي الاتحاد ناد كبير وعملاق وعالمي في كل مكان.. جمهور الاتحاد أنا أحبه، وإذا حدث مني ما يزعلهم يبشرون بالعوض والرد”.
وفق “أخبار 24”.