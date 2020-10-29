“الحصيني”: اليوم أول منازل “السماك” حيث تشتد البرودة وتنتشر أمراض الحساسية

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم (الخميس) هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم، وهو “السماك”، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.
وأشار إلى أن الأجواء خلال هذه الفترة تزداد فيها البرودة ليلًا وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، مبينًا أن “السماك” يتسم بكونه غزير المطر، وتنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة (نزلات البرد والزكام والإنفلونزا) بسبب التقلبات الجوية.
وذكر أن هذا الموسم يشهد بداية زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، كما تُزرع فيه البقول والخضار والورقيات، وتسمد الأشجار . وفق “أخبار 24”.