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أخبار محلية > “الحصيني”: اليوم أول منازل “السماك” حيث تشتد البرودة وتنتشر أمراض الحساسية
29/10/2020   10:56 ص

“الحصيني”: اليوم أول منازل “السماك” حيث تشتد البرودة وتنتشر أمراض الحساسية

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز ‏الحصيني، أن اليوم (الخميس) هو أول أيام المنزلة ‏الثانية من منازل الوسم، وهو “السماك”، وأيامه 13 ‏يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر ‏النجوم الشامية.‏

وأشار إلى أن الأجواء خلال هذه الفترة تزداد فيها ‏البرودة ليلًا وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، مبينًا أن “السماك” يتسم بكونه غزير ‏المطر، وتنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها ‏المختلفة (نزلات البرد والزكام والإنفلونزا) بسبب ‏التقلبات الجوية.‏

وذكر أن هذا الموسم يشهد بداية زراعة القمح ‏والشعير في وسط المملكة، كما‏‎ تُزرع فيه البقول ‏والخضار والورقيات، ‎وتسمد الأشجار .‏ وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: اليوم أول منازل “السماك” حيث تشتد البرودة وتنتشر أمراض الحساسية

أخبار محلية
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