بالفيديو.. طبيب يوضح أساليب وفوائد حمية “الصيام المتقطع” والفئات الممنوعة منها

قال طبيب أسرة وأخصائي تحكم في الوزن والصيام المتقطع الدكتور فيصل سعود، إن حمية الصيام المتقطع لها فوائد عدة على الجسم، مبيناً أن لها أساليب مختلفة.
وأوضح الدكتور فيصل خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الصيام المتقطع هو نظام لتحديد وتوقيت وجبات الأكل وليس نظاماً غذائياً، مبيناً أنه يُسمح فيه بشرب الماء أو القهوة أو الشاي بدون أي إضافات.
وأضاف بأن الصيام المتقطع قد يكون 12 ساعة أو 16 ساعة أو 20 ساعة أو 24 ساعة، مبيناً أن فوائده تبدأ بعد صيام 12 ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نظام الصيام المتقطع آمن وأن أغلب أعراضه الصداع والإمساك وتكون لفترة مؤقتة، موضحاً أنه غير مناسب للمراهقين والأطفال لأنهم في فترة النمو.
فيديو | تعرف على أساليب وفوائد حمية “الصيام المتقطع”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/42upfkEriv
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 30, 2020