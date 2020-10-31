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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدَم 10 مرات
31/10/2020   5:47 م

خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدَم 10 مرات

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الذين صدرت الموافقة بمنحهم الميدالية:

فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد أسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثة عبدالمؤمن النشيواتي، عبد الله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق، الشافعي محمود صالح عبد الهادي، إسماعيل عبدالولي محمد البركاتي، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود أحمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد أحمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبد المجيد أحمد العبد العزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي.

خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيماً تبرعوا بالدَم 10 مرات

أخبار محلية
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