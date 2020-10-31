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أخبار محلية > “بدأ يقتنع أبو فهد” .. “البيئة” توضح بفيديو توعوي أسباب الاعتماد على الخشب المستورد بدل المحلي
31/10/2020   9:39 م

“بدأ يقتنع أبو فهد” .. “البيئة” توضح بفيديو توعوي أسباب الاعتماد على الخشب المستورد بدل المحلي

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة “الاحتطاب أكثر من مخالفة” للتعريف بأضرار استخدام الحطب المحلي على البيئة.

وأوضحت من خلال فيديو تمثيلي بالرسوم المتحركة، الأضرار التي قد تنتج عن الاحتطاب محليًا، لا سيما أنه يتسبب في عدد من الظواهر البيئية، مثل التصحر وزيادة الرياح والعواصف.

وتناول الفيديو اثنين من المواطنين، أحدهما يُدعى “أبو فهد”، قاما بإشعال بعض الحطب المحلي، ليتدخل ثالث ويقدم لهما نصائح مهمة لحماية البيئة، أهمها الاعتماد على الحطب المستورد، والذي يأتي من بلدان تمتلك ما يكفيها من الغطاء النباتي، فضلًا عن امتلاكها غابات مخصصة لهذا الغرض.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت، أمس الجمعة، حملة جديدة بعنوان “لن نجعلها خضراء”، والتي تهدف لتعزيز الوعي بأضرار الاحتطاب وقطع الأشجار محليًا.

“بدأ يقتنع أبو فهد” .. “البيئة” توضح بفيديو توعوي أسباب الاعتماد على الخشب المستورد بدل المحلي

أخبار محلية
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