أمير عسير يقف على فرص مشروع نشامى الحي.. وهذا ما سأله لأحد المواطنين

وقف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ميدانياً، على فرص مشروع نشامى الحي، الذي يأتي ضمن مبادرة نشامى عسير، التي تستهدف اكتشاف الطاقات وتوظيفها نحو تنمية المجتمع.
وزار الأمير 22 موقعاً من مواقع المشروع، الذي يتضمن عدة مشاريع منها 112 مشروعاً زراعياً، ومشاريع الهندسة والتراث مثل شامخات وممر السعادة وأجمل إطلالة، وبلغ إجمالي المشاريع في هذه الفرص 217 مشروعاً.
وشملت الجولة التفقدية اجتماع أمير المنطقة مع بعض الأهالي، حيث سأل أحدهم عن شعورهم بعد ترميم القلاع، ومدى مشاركتهم في هذا الأمر، فأجابه المواطن المسن بأنهم شاركوا في عمليات الترميم بكل سعادة، وشجعهم على ذلك حماس الشباب الذي أقبل على المساعدة في الترميم.
الجدير بالذكر أن زيارة الأمير تركي شملت مشاريع النشامى في النماص وبلقرن وبيشة، تأتي ضمن استراتيجية المنطقة لتطوير المشهد الحضري.
وفق “أخبار 24”.