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أخبار المناطق > ترامب: وقف عدّ الأصوات “تزوير”.. وسنذهب للمحكمة العليا لحماية فوزنا
04/11/2020   12:32 م

ترامب: وقف عدّ الأصوات “تزوير”.. وسنذهب للمحكمة العليا لحماية فوزنا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه أمام مؤيديه، إن الملايين من الأشخاص صوتوا لي اليوم، وأن مجموعة تعيسة تحاول تهميش ذلك، مؤكدا أنه لن يقبل بذلك.

وأضاف أن النتائج كانت كبيرة ونحن نستعد للخروج والاحتفال بمثل هذا النجاح، مشيرا إلى فوزه بولايات توقع الفوز بها مثل فلوريدا وأوهايو وتكساس وجورجيا وكارولاينا الشمالية، كما أشار إلى فوزه بولايات لم يكن يتوقعها.

وتابع، من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي تقدمنا بها، مؤكدا فوزه بالانتخابات.

وهاجم ترامب عملية حصر الأصوات، مؤكد أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الأميركية للاعتراض على تعداد الأصوات، معتبرا وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير. وفق “أخبار 24”.

ترامب: وقف عدّ الأصوات “تزوير”.. وسنذهب للمحكمة العليا لحماية فوزنا

أخبار المناطق
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