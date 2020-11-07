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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم توزيع الشخص الميراث في حياته
07/11/2020   6:59 ص

بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم توزيع الشخص الميراث في حياته

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أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز توزيع الشخص الميراث على ورثته في حياته.  

وقال السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا بأس أن يوزع الشخص الميراث في حياته لكن بشرط أن يكون التقسيم كما ورد بكتاب الله عز وجل.  

ورفض أستاذ الفقه المقارن ما يردده البعض بشأن قلة ميراث المرأة بالإسلام، لافتاً إلى أن المرأة ليس حقها قليلاً في الميراث، وفي بعض الصور يكون ميراثها متساوياً للرجل أو يفوقه. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم توزيع الشخص الميراث في حياته

أخبار محلية
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