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أخبار محلية > أبرزها الشعور بالوحدة.. هذه سلبيات “العمل عن بُعد” في ظل “كورونا”
07/11/2020   7:00 ص

أبرزها الشعور بالوحدة.. هذه سلبيات “العمل عن بُعد” في ظل “كورونا”

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حددت دراسات مجموعة من العوامل السلبية التي يتسبب فيها “العمل عن بُعد”، في ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” المُستجد. 

وبيّنت أن الشعور بالوحدة يأتي في مقدمة السلبيات المُتعلقة بالعمل عن بُعد، موضحةً أن تلك العوامل تتضمن أيضاً تقلص التفاعلات الاجتماعية داخل وخارج العمل. 

ولفتت إلى أن من سلبيات العمل عن بُعد أيضاً هو اتسام تلك التجربة بالطابع الإجباري؛ كون العمل عن بعد ليس اختيارياً في ظل المخاوف من انتشار الفيروس.

ونوهت بأن أصحاب المناصب القيادية في العمل لديهم معاناة خاصة تتعلق بعدم وجود دعم نفسي من خلال تواجد فرق العمل الخاصة بهم حولهم. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن من الأمور السلبية أيضاً هو الافتقاد للذهاب إلى العمل بصورة منتظمة. 

أبرزها الشعور بالوحدة.. هذه سلبيات “العمل عن بُعد” في ظل “كورونا”

أخبار محلية
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