كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، عن مزايا خدمة “الاستراحة الرقمية” التي أطلقتها مؤخراً في الشوارع والأحياء التابعة لبلدية وسط الدمام.
وأوضحت الأمانة أن الخدمة مزودة بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، حيث تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بشبكة (واي فاي) و4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية.
وتتضمّن الاستراحة الرقمية مكاناً للجلوس، فهي مزودة بمكبر سماعة لأذان الصلوات الخمس ولوحة إعلانية وإنارة LED صديقة للبيئة، وساعة رقمية تبيّن الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة.
( الإستراحة الرقمية) مزودة بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية أحتياجاتهم كونها تعمل على الطاقة الشمسية مزودة بشبكة WiFi و 4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية كما تحتوي على ساعة رقمية تبين الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة ومكبر سماعة لآذان الصلوات الخمس. pic.twitter.com/g3mUat8shP
— بلدية وسط الدمام (@CntrDammam_mun) November 8, 2020
وفق “أخبار 24”.