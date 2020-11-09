نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > للحصول على الاستشارات والخدمات الهندسية الموثوقة.. هيئة المهندسين تطلق منصة “تقن”
09/11/2020   6:00 م

للحصول على الاستشارات والخدمات الهندسية الموثوقة.. هيئة المهندسين تطلق منصة “تقن”

+ = -
664

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، فرحان الشمري، عن إطلاق الهيئة لمنصة “تقن” التي تتيح الوصول للمكاتب والشركات الهندسية المعتمدة والاستفادة من خدماتها.

وأوضح الشمري فوائد المنصة والتي تتيح طلب الاستشارات الهندسية من الأفراد والشركات والمؤسسات من القطاعات كافة، كما تمكن من الحصول على الاستشارة الصحيحة والموثوقة، بجانب تسهيل التواصل بين المستفيدين والمهندسين عبر منصة واحدة متكاملة خدمياً وبأسلوب يلبي احتياجات المستخدمين.

كما ستساعد في تحفيز وتشجيع المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية التي ستتفاعل مع العملاء وتقدم لهم خيارات متنوعة ومجالات مختلفة من الاستشارات. وفق “أخبار 24”.

للحصول على الاستشارات والخدمات الهندسية الموثوقة.. هيئة المهندسين تطلق منصة “تقن”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120820.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.