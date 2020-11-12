ولي العهد: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تمنح الوافد مزيداً من حرية التنقل الوظيفي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة قامت بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل.
وقال، في كلمة له استعرض فيها إنجازات المملكة خلال الأربع سنوات الماضية، عملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.
وأضاف، لقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة لرفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي. وفق “أخبار 24”.