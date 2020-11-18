أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها ستنشئ أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم والتي تصل قدرتها إلى 1000 ميغا واط، لتتيح تشغيل موقع المشروع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة.
وأوضحت أنه سيتم تزويد المشروع الذي سيضم 50 فندقاً، بالطاقة المطلوبة لتشغيله من طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أن حجم ونطاق مستودع تخزين البطاريات يضع هذه الوجهة السياحية المتجددة في طليعة التحول العالمي نحو الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن منشأة تخزين البطاريات ستزود المشروع بالطاقة المتجددة أثناء الليل عند انعدام إمكانية توليد الطاقة الشمسية، كما ستضمن استمرار الإمدادات عند حدوث انقطاع في الطاقة بسبب خلل تقني أو بسبب العواصف الرملية.
وفق “أخبار 24”.