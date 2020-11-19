الزعاق يكشف موعد دخول فصل الشتاء ومتى سيكون البرد شديداً

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إنه يتبقى فقط 15 يوماً على دخول فصل الشتاء، مبيناً أنه يتزامن مع دخول موسم المربعاينة الذي يعد أول مواسم الشتاء.
وأضاف الزعاق أن البرد الشديد الذي سيشعر به الإنسان سيحدث بعد نحو شهر من الآن، بعد بداية ما يسمى بالمنقلب الشتوي.
وأوضح أن المنقلب الشتوي يحدث عندما تنقلب الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وشدة البرودة.
بقي 15 يوم على المربعانية
وهي موسم بداية الشتاء
وبقي 30 يوماً على بداية شدة الشتاء
وتتزامن مع المنقلب الشتوي pic.twitter.com/In0OmtRdhN
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) November 18, 2020
وفق “أخبار 24”.