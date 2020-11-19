نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الزعاق يكشف موعد دخول فصل الشتاء ومتى سيكون البرد شديداً
19/11/2020   8:20 ص

الزعاق يكشف موعد دخول فصل الشتاء ومتى سيكون البرد شديداً

+ = -
1353

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إنه يتبقى فقط 15 يوماً على دخول فصل الشتاء، مبيناً أنه يتزامن مع دخول موسم المربعاينة الذي يعد أول مواسم الشتاء.

وأضاف الزعاق أن البرد الشديد الذي سيشعر به الإنسان سيحدث بعد نحو شهر من الآن، بعد بداية ما يسمى بالمنقلب الشتوي.

وأوضح أن المنقلب الشتوي يحدث عندما تنقلب الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وشدة البرودة.

وفق “أخبار 24”.

الزعاق يكشف موعد دخول فصل الشتاء ومتى سيكون البرد شديداً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122365.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.