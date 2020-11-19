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اخبار رياضية > بالفيديو.. سلطات الضرائب تفاجئ ميسي في مطار برشلونة.. واللاعب يعلق: “إنه جنون”
19/11/2020   5:31 م

بالفيديو.. سلطات الضرائب تفاجئ ميسي في مطار برشلونة.. واللاعب يعلق: “إنه جنون”

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تفاجأ قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، ليونيل ميسي، يوم أمس (الأربعاء)، بوجود مفتشي وكالة الضرائب في مطار إلبرات في برشلونة من أجل استجوابه.

وحدث الاستجواب، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية. عند وصول ميسي مباشرة إلى المطار، بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر 2022.

وعقب رده على الأسئلة التي طرحها المفتشون وفق “أخبار 24” ، خرج اللاعب من المطار ليجد عدداً من الصحفيين في انتظاره، حيث سأله أحدهم عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي أنطونيو غريزمان، إلا أن اللاعب انتقد السؤال، مؤكداً أنه “سئم من إقحام اسمه في كل مشكلة في النادي”، مضيفا أنه عاد من رحلة استغرقت 15 ساعة وكانت سلطات الضرائب في انتظاره، واصفا ما حدث بإنه “جنون”.

بالفيديو.. سلطات الضرائب تفاجئ ميسي في مطار برشلونة.. واللاعب يعلق: “إنه جنون”

اخبار رياضية
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