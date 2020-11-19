وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة سيراجَع عندما تنتهي الأزمة.. وإيرادات النفط لم تغطِ الرواتب

أكد وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة لم يُتخذ بسهولة وكان صعبا جدا، مشيرا إلى أنه سيراجَع إذا انتهت الأزمة وعادت الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وقال في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عُقد إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة لم يُتخذ بسهولة، وبالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال، إضافة إلى العديد من الالتزامات، كل هذه المبالغ لم تغطِها الإيرادات النفطية.
وأضاف القصبي أن الهدف عندما رُفعت ضريبة القيمة المضافة كان عدم المساس بالرواتب أو البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار للمساعدة في مواجهة مشاكل ضعف الإيرادات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في المستقبل ستتحسن الدورة الاقتصادية، ويعود البترول إلى ما كان عليه، والقرار مثله مثل أي قرار آخر يراجَع عندما تنتهي الأزمة.
#وزير_الإعلام المكلف: موضوع الضريبة هاجس بلا شك لكل فرد وأسرة، وهو قرار مؤلم كما وصفه سمو سيدي #ولي_العهد خلال كلمته الماضية وخيار صعب جدًا.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/NDkQP0zIaL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 19, 2020