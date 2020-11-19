“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا بديلًا لمحاكمة “أحمد المشيخص”

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنها حددت موعدًا بديلًا في الدعوى المقامة على المواطن أحمد بن علي عبد الله المشيخص، هوية وطنية رقم (1024368787)، وهو يوم الإثنين الموافق 22-4-1442هـ.
وقد اتخذت المحكمة إجراءها بعد تغيب المتهم عن الجلسة المحددة مسبقًا، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.