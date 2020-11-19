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19/11/2020   7:55 م

جمعية متلازمة النجاح تجدد البيعة والولاء بمناسبة الذكرى السادسة

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يتقدم رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن حامد فايز أصالة عن نفسه وعن أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في جمعية متلازمة النجاح بأصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين.

 هذا مما يدل على استمرار الوفاء بين القيادة والشعب في صورة من أعظم صور التلاحم والعطاء.

جمعية متلازمة النجاح تجدد البيعة والولاء بمناسبة الذكرى السادسة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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