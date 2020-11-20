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أخبار محلية > وزير الصحة: المملكة قدمت 500 مليون دولار للحد من آثار كورونا.. ووفرنا خدماتنا لجميع الأفراد
20/11/2020   6:40 م

وزير الصحة: المملكة قدمت 500 مليون دولار للحد من آثار كورونا.. ووفرنا خدماتنا لجميع الأفراد

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.

وأوضح، خلال حديثه في اجتماع على هامش قمة العشرين، أن المملكة قدمت بالفعل 500 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة، كما تعاونت مع المنظمات الدولية للحد من آثار الجائحة.

وذكر أن المملكة حرصت على تقديم الرعاية الطبية لكافة مرضى الفيروس التاجي، بغض النظر عن حالتهم وأوضاعهم، كما أشار إلى تقديم العديد من التطبيقات والخدمات لكافة الأفراد داخل المملكة، وبالأخص خلال موسم الحج. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة تركيز القمة على التعاون من أجل الحد من تداعيات الفيروس على المستوى الدولي.

وزير الصحة: المملكة قدمت 500 مليون دولار للحد من آثار كورونا.. ووفرنا خدماتنا لجميع الأفراد

أخبار محلية
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