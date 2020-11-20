بالفيديو.. طارق الحبيب يروي موقفاً جمعه بالملك سلمان

كشف استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الجمعة، عن موقف جمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض.
وقال، خلال لقائه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه فوجئ بإبلاغ السكرتير له في الثامنة صباحًا أثناء تواجده في عيادته، باتصال من الأمير سلمان، ليتبادر إلى ذهنه الأمير سلمان بن سعود.
وأضاف أن إشادة الملك سلمان بأحد الكتب التي أهداها له البروفيسور الحبيب قبل أيام قليلة، جعلته يتيقن أن من يتحدث معه هو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وليس الأمير سلمان بن سعود، خاصة أنه لم يهدِ الأخير كتبًا خلال هذه الفترة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الملك سلمان اتصل به حينها ليعرب له عن إعجابه بالكتاب، وطلب منه أن يمنح الكتاب لأبنائه، مؤكدًا أن الملك سلمان دائمًا ما يكون داعمًا للمثقفين.
وذكر الحبيب أن الملك سلمان تحدث عن أشياء تشير إلى أمور لا يعرفها إلا الكاتب ومن قرأه بدقة.
البروفيسور “طارق الحبيب” يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان @Talhabeeb#طارق_الحبيب_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/imSe4jlD6W
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 20, 2020