استطاعت المملكة على مدى عامٍ كاملٍ من رئاستها لمجموعة العشرين، تحقيق العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية بالتعاون مع أعضاء المجموعة والمنظمات الدولية.
وشملت أنشطة المجموعة خلال رئاسة المملكة، عقد قمة استثنائية للقادة في مارس الماضي، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 20 بيانًا وزاريًا متفقًا عليه.
واستضافت المملكة 14 اجتماعًا استثنائيًا وأكثر من 170 اجتماعًا، بما أسفر عن ضخ 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا، و11 مليار دولار للحد من الآثار الناتجة عن الجائحة، فضلًا عن 14 مليار دولار سيولة فورية لتعليق خدمة الديون للبلدان الأكثر ضعفًا.
وفق “أخبار 24”.