أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه لا يتوقع أن يطرأ تغيير كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال، خلال حديثه لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي المنتخب حديثا لرئاسة البيت الأبيض جو بايدن كان عضوًا في مجلس الشيوخ لمدة 35 عامًا، كما كان نائبًا للرئيس لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن لديه خبرة هائلة في العمل السياسي.
وبسؤاله عن تعهد بايدن في حملته الانتخابية بأن يكون قاسيًا مع المملكة، قال الجبير إن ما يقوله الناس في حملة ما لا يُترجم في كثير من الأحيان بمجرد انتقالهم إلى المنصب، مستشهدًا بترامب، والذي قال أشياء عن المملكة، ومع ذلك كانت أول دولة زارها عندما تولى منصبه. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن المملكة تمتلك مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، مثل سوريا وإيران والسودان وهزيمة داعـش وبوكو حرام وغيرها، مؤكدًا أن المملكة تتعامل مع الرؤساء بمجرد توليهم مناصبهم.
وقال إن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في الأمن الاقتصادي والقضايا المالية، كما أن المملكة تمثل المفتاح للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن كل هذه المصالح مهمة للبلدين، وهي دائمة ولا تتغير.