“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق

قالت المديرية العامة للدفاع المدني إنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر اليوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة، داعية الجميع إلى توخي الحذر.
وأوضحت أن المناطق التي ستتأثر بالأمطار هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الحدود الشمالية وحائل والجوف والمنطقة الشرقية، والقصيم.
وأهابت بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.