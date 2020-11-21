انطلقت أمس (الجمعة)، بجامعة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، اختبارات القبول التحريرية في برنامج ”نيوم” لابتعاث طلاب وطالبات المجتمع المحلي، والمنتهي بالتوظيف.
وأوضحت “نيوم” أن البرنامج يأتي ضمن إطار المبادرات الاجتماعية الخاصة لبناء القدرات للمجتمع المحلي، وضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، فيما تواصل استقبال المتقدمين للاختبارات لمدة أسبوع، حيث أنهت اختبار 500 طالب، تقدموا للالتحاق بالبرنامج، الذي تُقيم فيه قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء.
وأبانت أنه عند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يُدعون للمقابلات الشخصية، والتي تستمر طوال شهر ديسمبر المقبل، ثم يُنقل المرشحون لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في يناير 2021م، وبعدها سيلتحقون ببرنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في يونيو 2021م، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضرية الذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان ابتداءً من سبتمبر 2021م.
يذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم، وذلك فور الانتهاء من دراستهم.
وفق “أخبار 24”.