“الأرصاد” تُصدر تنبيهات بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (السبت)، عدة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول على عدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة الجوية تشمل منطقة المدينة المنورة، والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ودومة الجندل وسكاكا.
وأضافت أن تأثير الحالة الجوية تمتد ليشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظة الكامل وخليص ورابغ وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، كما تشمل المنطقة الشرقية وتحديداً حفر الباطن وقرية العليا وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً اليوم.
ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية أنها ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـحادية عشر من صباح اليوم. وفق “أخبار 24”.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتحديداً الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.