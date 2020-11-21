نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بحسب العمر والوزن .. “المرور” يكشف أنواع المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال
21/11/2020   11:51 م

بحسب العمر والوزن .. “المرور” يكشف أنواع المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال

+ = -
1119

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بحسب المادة 57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.

وبينت أن المقاعد المخصصة للأطفال 4 مقاعد بحسب العمر والوزن والطول.

وأوضحت أن المقعد الموجه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة وحتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل وبطول حتى 80 سم.

وأضافت أن المقعد الموجه للأمام من عمر سنتين إلى أربع ولوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف.

وبينت أن المقعد المساند مخصص للأطفال من عمر 4 – 8 سنوات والوزن 35 كيلو أو أقل والطول حتى 137 سم، او إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجه للأمام. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه عند تجاوز الطفل سن الثامنة وحتى 12 سنة يستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد أنه يجلس بطريقة سليمة.

بحسب العمر والوزن .. “المرور” يكشف أنواع المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122756.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.