بحسب العمر والوزن .. “المرور” يكشف أنواع المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بحسب المادة 57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.
وبينت أن المقاعد المخصصة للأطفال 4 مقاعد بحسب العمر والوزن والطول.
وأوضحت أن المقعد الموجه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة وحتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل وبطول حتى 80 سم.
وأضافت أن المقعد الموجه للأمام من عمر سنتين إلى أربع ولوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف.
وبينت أن المقعد المساند مخصص للأطفال من عمر 4 – 8 سنوات والوزن 35 كيلو أو أقل والطول حتى 137 سم، او إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجه للأمام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه عند تجاوز الطفل سن الثامنة وحتى 12 سنة يستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد أنه يجلس بطريقة سليمة.
لتعزيز سلامة طفلك داخل المركبة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه، ووضعه بالطريقة السليمة.
تعرف على أنواع مقاعد الأطفال#الكرسي_أولا#المرور_السعودي pic.twitter.com/vKhAr7exjW
— المرور السعودي (@eMoroor) November 21, 2020