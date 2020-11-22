متطلب لشغل الوظائف الحكومية.. “تقويم التعليم”: بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية في 31 مركزاً

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” الذي يعد متطلبًا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.
وأوضحت الهيئة أن عقد الاختبار بدأ أمس السبت وسيستمر اليوم الأحد وغدا الإثنين، في 31 مدينة ومحافظة، لافتة إلى أن الاختبار يتم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية.
وأبانت أن الاختبار يشمل 4 قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، وأن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أن اختبار الفترة الثانية سينعقد خلال الفترة من 27 – 29 مارس من العام المقبل 2021، وسيفتح التسجيل له في 28 ديسمبر المقبل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وأكدت أنه تم توفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس “كورونا”، لضمان سلامة وأمن المختبرين.