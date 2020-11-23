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أخبار محلية > الحصيني: حالتان مطريتان على معظم المناطق.. الأولى بداية الخميس المقبل والثانية تليها مباشرة
23/11/2020   4:04 م

الحصيني: حالتان مطريتان على معظم المناطق.. الأولى بداية الخميس المقبل والثانية تليها مباشرة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏تشهد أجواء المملكة حالتين ممطرتين، متعاقبتين، الأولى ‏بداية من (الخميس) المقبل، والثانية تليها مباشرة وهي ارتدادية، على معظم مناطق المملكة والخليج ‏العربي.‏

وأشار إلى أن شدة الحالة المطرية المتوقعة تتراوح ما بين أمطار سيلية ‏رعدية وديمية وسقوط حبات برد ونفيض وضباب، مع برد ‏ورطوبة جيدين في طبقات الجو.‏

ولفت إلى أن أجواء مناطق، المدينة والرياض والقصيم وحائل ‏والجوف وتبوك والشمالية ونجران والمرتفعات الغربية ‏والجنوبية والشرقية شهدت حالة من البرودة النسبية فجر اليوم (‏الإثنين)، فيما كانت معتدلة على مكة وجازان، والسماء صحوة ‏بوجه عام.‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: حالتان مطريتان على معظم المناطق.. الأولى بداية الخميس المقبل والثانية تليها مباشرة

أخبار محلية
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