الحصيني: حالتان مطريتان على معظم المناطق.. الأولى بداية الخميس المقبل والثانية تليها مباشرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالتين ممطرتين، متعاقبتين، الأولى بداية من (الخميس) المقبل، والثانية تليها مباشرة وهي ارتدادية، على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.
وأشار إلى أن شدة الحالة المطرية المتوقعة تتراوح ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية وسقوط حبات برد ونفيض وضباب، مع برد ورطوبة جيدين في طبقات الجو.
ولفت إلى أن أجواء مناطق، المدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والشمالية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية والشرقية شهدت حالة من البرودة النسبية فجر اليوم (الإثنين)، فيما كانت معتدلة على مكة وجازان، والسماء صحوة بوجه عام. وفق “أخبار 24”.