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أخبار محلية > طب وتداوي > رغم ممارسة الرياضة.. 5 أخطاء تحول دون التخلص من ‏‏”الكرش”‏
23/11/2020   4:05 م

رغم ممارسة الرياضة.. 5 أخطاء تحول دون التخلص من ‏‏”الكرش”‏

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كشف عدد من اختصاصيي الحميات الغذائية، أن هناك 5 أخطاء ‏تُبطئ من خسارة دهون البطن أو “الكرش” بشكل ملموس، رغم ممارسة ‏الرياضة مع اتباع حمية غذائية معينة.‏

‏ ويوضح موقع “ترايفكتا نوتريشن” المختص ‏في‎ ‎التغذية‎ ‎والرياضة، أن من هذه الأخطاء، اعتقاد الشخص أنه ‏يتبع حمية صارمة، في حين أنه ما زال يستهلك سعرات حرارية ‏أكثر مما يحتاجه‎.‎

ويشير الاختصاصيون إلى أن ممارسة الرياضة التقليدية ليست ‏كافية، بل يجب التركيز على ما يعرف بتمارين المقاومة التي ‏يضطر فيها الجسم إلى التحمل، إضافة لإنجاز تمارين بدنية ‏متقطعة بين الحين والآخر.‏

وبيّنوا أن بعض ممارسي الرياضة قد يعتمدون على كميات أقل ‏من الطعام، لكنها في نفس الوقت مرتفعة السعرات الحرارية، لذلك يجب تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم، لأن السعرات الزائدة هي التي تتحول إلى دهون. وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أن الإجهاد يحول دون خسارة الكرش، لأنه يؤدي إلى ‏ارتفاع كبير في هرمون الأدرينالين الذي يزيد من نبضات القلب ‏ووتيرة التنفس، كما يساعد على إفراز مخزون من الغلوكوز ‏والدهون، من أجل إمداد الجسم بالطاقة، بشكل فوري‎.‎

رغم ممارسة الرياضة.. 5 أخطاء تحول دون التخلص من ‏‏”الكرش”‏

أخبار محلية, طب وتداوي
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