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أخبار محلية > ‏”الأمر بالمعروف” تطلق حملة “الخوارج شرار الخلق”‏ التوعوية
23/11/2020   4:05 م

‏”الأمر بالمعروف” تطلق حملة “الخوارج شرار الخلق”‏ التوعوية

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏الشيخ عبدالرحمن السند، ‏حملة “الخوارج شرار الخلق” التوعوية، خلال الاجتماع الدوري ‏لقيادات الرئاسة العامة‎.‎

وقال السند: “إن من أعظم الواجبات على جميع ‏المكلفين اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والسمع والطاعة لولاة ‏الأمر بالمعروف، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: ‏‏(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة)، فلا إسلام إلا بجماعة ولا ‏جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة”‎.

وأوضح أنه من أعظم ما أُحدث من بدع في معتقد المسلمين، ‏بدعة الخوارج الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وخرجوا ‏على جماعة المسلمين وانتهكوا الأعراض وسَبَوا الأموال ونشروا ‏الفوضى، وتسلط بسببهم الأعداء، وأدخلوا الضعف والوهن على ‏كثير من بلاد المسلمين.

وبيّن السند، أن الدول الإسلامية اُبتليت في هذا التوقيت بجماعات ‏وأحزاب على عقيدة الخوارج، وعلى أصول هذه الطائفة ‏وقواعدهم التي خالفوا بها منهج أهل السنة والجماعة، ولو تسموا ‏بأسماء أخرى، كجماعة الإخوان المسلمين، وداعش، والقاعدة، ‏والنُصرة، وغيرها ممن سلك دربهم‎. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هدف الحملة هو تحصين المجتمع من خطر فرق ‏الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع ‏بخطرها، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة ‏التي تمثل معتقد الخوارج.‏

‏”الأمر بالمعروف” تطلق حملة “الخوارج شرار الخلق”‏ التوعوية

أخبار محلية
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