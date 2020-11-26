قال معلم تربية فنية وفنان تشكيلي إنه فوجئ بوجود لوحة تشكيلية كان قد رسمها معلقة في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء ولي العهد لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأوضح المعلم محمد الرباط أن اللوحة بيعت قبل 4 أعوام في إحدى الصالات جدة، وهي لوحة تشكيلية بالحروف العربية، وكانت قد مرت بمراحل تجارب بتقنيات مختلفة.
وأضاف أنه شعر بسعادة كبيرة عندما رأى اللوحة بمكتب ولي العهد، مشيراً وفقاً لـ “سبق” إلى أن كل فنان سعودي يتمنى أن يرى منجزه في مكان يليق به.
وكشف أن لديه الكثير من الأعمال داخل وخارج المملكة كمقتنيات خاصة بأمراء ورجال أعمال وبعض الدوائر الحكومية وبعض السفارات في الخارج، منها لوحة في المتحف القومي بأوزباكستان، وجدارية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.