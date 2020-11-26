مواطنون يشتكون من تفاوت أسعار السلع.. و”التجارة”: نرصد ذلك على ثلاث مراحل

رصد تقرير شكاوى لعدد من المواطنين من تفاوت أسعار السلع والمواد الغذائية والمنظفات في منافذ البيع بمناطق المملكة.
وقال المواطنون، إن منافذ البيع تستغل جهل المُستهلكين بالأسعار ويُجرى تغيير الأسعار من محل إلى آخر.
بدورها أكدت وزارة التجارة وفقاً لـ”الوطن”، أن الفرق الرقابية التابعة لها تقوم بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لرصد أسعار السلع.
ولفتت إلى أنها ترصد أسعار السلع باستخدام نظام إلكتروني تتابع من خلاله أسعار أكثر من 200 سلعة تموينية وضرورية، مبينةً أنه يتم تطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مُبررة.
وأشارت إلى أن الرقابة على الأسعار تتم على ثلاث مراحل تبدأ من رصد الأسعار في جميع المناطق ومن ثم مقارنتها بالأسعار في دول الجوار، مع متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.