بعد 35 عاماً من افتتاحه.. هذا ما قاله الملك فهد خلال حفل تدشين الجسر الرابط بين المملكة والبحرين

يصادف اليوم (السبت) 26 نوفمبر الذكري الخامسة والثلاثين لافتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة والبحرين.
وعرضت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يجمع بين الراحلين، الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير عيسى بن سلمان، أثناء تدشين افتتاح الجسر، والذي أطلق عليه ملك البحرين اسم “جسر الملك فهد”.
ووصف الملك فهد خلال كلمة الافتتاح الجسر بأنه من معجزات القرن العشرين، مضيفًا أنه لم يكن أحد يتصور أن يتم إنشاء مثل هذا الجسر، إذ كان من الصعوبة تنفيذ الفكرة، حتى جاء اليوم الذي نرى فيه بأعيننا ونلمس هذا الافتتاح.
#فيديو الدارة |📺
“الجسر” كان موجودا منذ عشرات السنين بين السعودية والبحرين.. كل مافعله الملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ عيسى بن سلمان أنهما قاما ببنائه قبل (٣٥)عاما.
“كلمة” للتاريخ ولجسر المحبة والأخوة بين السعوديين والبحرينيين. تعيدها للتاريخ #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/25CMza6pI9
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 26, 2020
وفق “أخبار 24”.