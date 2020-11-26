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أخبار المناطق > بعد 35 عاماً من افتتاحه.. هذا ما قاله الملك فهد خلال حفل تدشين الجسر الرابط بين المملكة والبحرين
26/11/2020   5:43 م

بعد 35 عاماً من افتتاحه.. هذا ما قاله الملك فهد خلال حفل تدشين الجسر الرابط بين المملكة والبحرين

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يصادف اليوم (السبت) 26 نوفمبر الذكري الخامسة ‏والثلاثين لافتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ‏والبحرين.‏

وعرضت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يجمع بين الراحلين، ‏الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير عيسى بن سلمان، أثناء تدشين ‏افتتاح الجسر، والذي أطلق عليه ملك البحرين اسم “جسر الملك ‏فهد”.‏

ووصف الملك فهد خلال كلمة الافتتاح الجسر بأنه من معجزات ‏القرن العشرين، مضيفًا أنه لم يكن أحد يتصور أن يتم إنشاء مثل ‏هذا الجسر، إذ كان من الصعوبة تنفيذ الفكرة، حتى جاء اليوم ‏الذي نرى فيه بأعيننا ونلمس هذا الافتتاح.‏

وفق “أخبار 24”.

بعد 35 عاماً من افتتاحه.. هذا ما قاله الملك فهد خلال حفل تدشين الجسر الرابط بين المملكة والبحرين

أخبار المناطق
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