قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إن التبرع بالأعضاء يعتبر صدقة جارية، إذا صدرت عن نية صالحة، إذ يستمر نفعها ويعظم أجرها.
وأشار خلال حديثه في برنامج “سؤال على الهاتف” على إذاعة القرآن الكريم، إلى الفوائد الكثيرة التي تتحقق عند التبرع بقرنية العين لشخص لا يبصر، حيث سيصبح بمقدور هذا الشخص الإبصار مرة أخرى ويفعل الكثير من الخير مثل أداء العمرة وغير ذلك.
وأبان أن التبرع بالأعضاء يعد نعمة عظيمة على عظيم المجتمع وفيها أجر كبير للمتوفى، مضيفاً أنه شخصياً تبرع بأعضائه وسجل ذلك رسمياً لدى مركز التبرع بالأعضاء.
وفق “أخبار 24