بعدها يُلزم بالمغادرة.. “الموارد البشرية” تحدد مهلة 60 يوماً لزوج المواطنة لنقل خدماته عند الطلاق أو الوفاة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعميم لها، ضوابط تقديم نقل خدمات زوج المواطنة أو زوجة المواطن وأبناء وبنات المواطنة.
ومنحت الوزارة أزواج المواطنات وزوجات المواطنين مهلة شهرين للبحث عن عمل ونقل خدماتهم إليه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، فإن لم يجد يُلزم بمغادرة المملكة.
واشترطت الوزارة لنقل خدمة زوج المواطنة أو زوجة المواطن، موافقة الجهات المختصة على الزواج قبل أن يتم، وإرفاق عقد الزواج مصدّقا، مع وجود جواز سفر معترف به يمكّنهم من العودة في أي وقت إلى بلدهم، إضافة إلى موافقة صاحب العمل على النقل أو انتهاء العلاقة العمالية. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص نقل خدمات أبناء المواطنة لصاحب عمل آخر بعد وفاة الأم، ألزمت الوزارة أن يتم نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر بعد بلوغهم سن الـ 18، شرط وجود شهادة الميلاد وسريان صلاحية رخصة العمل المنقول عليه الخدمات.