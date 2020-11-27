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أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة
27/11/2020   11:03 ص

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة في أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، وحائل، والقصيم، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة الحالة تبدأ في الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، أما في منطقة مكة المكرمة فتبدأ في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 5 مساء.

كما نبهت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على عدد من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 3 عصراً، أما في منطقة عسير فتبدأ في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية
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