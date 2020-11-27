بتكلفة تتجاوز 200 مليون ريال.. إنجاز أكثر من 25 % من مشروع تصريف ودرء أخطار السيول بالهفوف

تواصل وكالة المشاريع التابعة لأمانة منطقة الأحساء أعمالها لإنجاز مشروع تصريف مياه أمطار ودرء أخطار السيول بحي السليمانية الجنوبية بالهفوف.
ويستهدف المشروع خدمة أحياء الربوة والسليمانية الجنوبية وخدمة جزء من حي السليمانية الشمالية، بطول يقارب 80 ألف متر طولي، من قطر 315 مم وحتى قطر 3 آلاف مم، وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 202 مليون ريال.
ووصلت نسبة ما تم إنجازه في المشروع أكثر من 25%، فيما أوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن المشروع يرتبط بمحطة تضم 6 مضخات 4 منها تعمل، أما المضختان الأخريان فهما احتياطيتان، في حين بلغ طول خط الطرد 3740 قطر 2600 مم من محطة الضخ إلى القناة الاستراتيجية، وبطول 2540 م من محطة الضخ إلى البحيرة المؤقتة.
ومن جهته، أكد وكيل المشاريع المهندس هشام العوفي، أن الأمانة تواصل أعمالها في مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد لخدمة طريق الملك فهد، وطريق الأمير سعود بن جلوي، وطريق الأمير طلال بن عبد العزيز، بمساحة 20 كيلومترا مربعا، وبقيمة تكلفة تتجاوز 65 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.