المعلمون والمعلمات ثم الضباط.. يتصدرون قائمة التقاعد المبكر

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية الربعية التي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م، حيث بلغ متوسط العمر عند التقاعد لدى الرجال 50 عاماً و52 عاماً لدى النساء.
وكشفت المؤسسة، في تقريرها، أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يتقاعد 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكراً، يليهم الضباط بما نسبته 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفون العموميون بنسبة 28%.
وأبانت أن متوسط مدة الخدمة بلغ 25,3 سنة لدى النساء مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثّل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثّل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين. وفق “أخبار 24”.
وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثّل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكراً.