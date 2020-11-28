تنبيهات بأمطار رعدية وسيول على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات مُتقدمة باستمرار هطول الأمطار اليوم (السبت)، بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.
وبّين أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والخرج والدرعية والدلم وثادق وحريملاء ورماح، ستشهد هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية حتى الساعة (12:00) من ظهر اليوم.
وأوضح أن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً في الرياح السطحية ستشهدها الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، إلى جانب تساقط للبرد والسيول في الأحساء والجبيل والدمام والقطيف. وفق “أخبار 24 “.
ولفت إلى أن أجواء منطقة مكة المكرمة خاصةً الخرمة والمويه وتربة وميسان ستتأثر بهطول أمطار رعدية، كما أن رفحاء وعرعر بمنطقة حدود الشمالية ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية أيضاً.