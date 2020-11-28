“الحصيني” يوضح الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة بهذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية “سقيا” خلال الـ24 ساعة المقبلة بدءًا من اليوم (السبت) وحتى صباح الغد، على عدد من المناطق.
وأوضح أن الحالة المطرية قد تكون من متوسطة لغزيرة مع حبات برد على أجزاء من محافظات، شقراء والمجمعة وعنيزة والدوادمي والزلفي وبريدة وشمال شرقها حتى حفر الباطن ورفحاء، وينبع، وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.
وأشار إلى أن الحالة قد تمتد الى أجزاء من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة وجنوب شرق المدينة، مع الشعور ببرودة الجو على الوسطى والشمالية والشرقية. وفق “أخبار 24”.