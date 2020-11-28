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أخبار محلية > “الحصيني” يوضح الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة بهذه المناطق
28/11/2020   12:47 م

“الحصيني” يوضح الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة بهذه المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ‏استمرار الحالة المطرية “سقيا” خلال الـ24 ساعة المقبلة بدءًا من ‏اليوم (السبت) وحتى صباح الغد، على عدد من المناطق.‏

وأوضح أن الحالة المطرية قد تكون من متوسطة لغزيرة مع حبات ‏برد على أجزاء من محافظات، شقراء والمجمعة وعنيزة ‏والدوادمي والزلفي وبريدة وشمال شرقها حتى حفر الباطن و‏رفحاء، وينبع، وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.‏

وأشار إلى أن الحالة قد تمتد الى أجزاء من الرياض والشرقية ‏وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة وجنوب شرق المدينة، ‏مع الشعور ببرودة الجو على الوسطى والشمالية والشرقية.‏ وفق “أخبار 24”.

“الحصيني” يوضح الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة بهذه المناطق

أخبار محلية
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