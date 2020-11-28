اختير ضمن أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا في العالم.. باحث سعودي توقع ظهور كورونا

حقق مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور زياد ميمش، إنجازًا كبيرًا بعد أن تم اختياره أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا على مستوى العالم حسب تصنيف مؤسسة “كلاريفيت” العالمية.
وأكد خلال حديثه على قناة الإخبارية، أنه تم اختياره ليكون ضمن قائمة تضم ألف باحث على مستوى العالم، يتم الاعتماد على أوراقهم البحثية وذكرها في أبحاث أخرى تتحدث عن نفس الأنماط العلمية.
وأشار إلى أنه يمتلك خبرات طويلة في مجالات طب الحشود ومكافحة العدوى وفيروسات كورونا، مؤكدًا أنه توقع ظهور فيروس كورونا المستجد خلال السنوات الأربع الماضية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن منظمة الصحة العالمية اجتمعت مع خبراء متخصصين قبل سنوات لمعرفة فرص ظهور فيروسات جديدة في المستقبل، وحينها كان فيروس كورونا المستجد من بين قائمة الفيروسات التي توقع الخبراء ظهورها، وتمت الإشارة له بفيروس “X” الجديد، وهو أحد الفيروسات التي يصاحبها ضعف في المناعة.
فيديو | أكثر الباحثين نفوذا وتأثيرا على مستوى العالم.. د. زياد ميمش: توقعت فيروس #كورونا خلال الأربع سنوات الماضية #النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/paLSN1FEZh
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2020