نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اختير ضمن أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا في العالم.. باحث سعودي توقع ظهور كورونا
28/11/2020   11:59 م

اختير ضمن أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا في العالم.. باحث سعودي توقع ظهور كورونا

+ = -
1210

حقق مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور زياد ميمش، إنجازًا كبيرًا بعد أن تم اختياره أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا على مستوى العالم حسب تصنيف مؤسسة “كلاريفيت” العالمية.

وأكد خلال حديثه على قناة الإخبارية، أنه تم اختياره ليكون ضمن قائمة تضم ألف باحث على مستوى العالم، يتم الاعتماد على أوراقهم البحثية وذكرها في أبحاث أخرى تتحدث عن نفس الأنماط العلمية.

وأشار إلى أنه يمتلك خبرات طويلة في مجالات طب الحشود ومكافحة العدوى وفيروسات كورونا، مؤكدًا أنه توقع ظهور فيروس كورونا المستجد خلال السنوات الأربع الماضية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن منظمة الصحة العالمية اجتمعت مع خبراء متخصصين قبل سنوات لمعرفة فرص ظهور فيروسات جديدة في المستقبل، وحينها كان فيروس كورونا المستجد من بين قائمة الفيروسات التي توقع الخبراء ظهورها، وتمت الإشارة له بفيروس “X” الجديد، وهو أحد الفيروسات التي يصاحبها ضعف في المناعة.

اختير ضمن أكثر الباحثين نفوذًا وتأثيرًا في العالم.. باحث سعودي توقع ظهور كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123879.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.